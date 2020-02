LIVE: South Carolina Primary 2020 Coverage

AnvatoPlayer(“p0″).init({accessKey:”bK9Zk4OE9zxdqsLM8MC7UePZXKQ02eVG”,video:”adstAD63dOQrekLZ”,token:”qF1gw9gxD9ONtYsXBpdyt9FU5yBYX2nMkRR3Qm3rY14~Mn4wfg”,mcp:”LIN”,autoplay:!0,width:”100%”,trackTimePeriod:”30″,plugins:{comscore:{script:”https://storage.googleapis.com/web-player-test/comscore/ComScorePlugin.min.js”,clientId:”6036439″,useDerivedMetadata:!0,mapping:{video:{c3:”https://www.wspa.com/”,c4:”*null”,c6:”*null”,ns_st_cl:”{{COMSCORE_CLIP_LENGTH}}”,ns_st_pr:”{{TITLE}}”,ns_st_ep:”{{EPISODE}}”,ns_st_ge:”News”,ns_st_st:”wspa”,ns_st_pu:”Nexstar”,ns_st_en:”*null”,ns_st_sn:”*null”,ns_st_ia:”*null”,ns_st_ce:”*null”,ns_st_ddt:”*null”,ns_st_tdt:”*null”},ad:{ns_st_cl:”{{COMSCORE_CLIP_LENGTH}}”}}},googleAnalytics:{trackingId:”UA-60088952-6″,events:{VIDEO_STARTED:{alias:”Event Stream – videoContentPlay”,category:”Event Stream”},VIDEO_COMPLETED:{alias:”Event Stream – videoComplete”,category:”Event Stream”},USER_PAUSE:{alias:”Event Stream – videoPause”,category:”Event Stream”},VIDEO_VIEWED:{alias:”Event Stream – videoViewCheckpoint”,category:”Event Stream”}}},dfp:{clientSide:{adTagUrl:”https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/live/ads?sz=9×1000&iu=/5678/mg.wspa/livestream&ciu_szs=300×250&impl=s&gdfp_req=1&env=vp&output=vast&unviewed_position_start=1&correlator=7105&pmnd=0&pmxd=360000&pmad=1&url=[referrer_url]&description_url=[description_url]&correlator=[timestamp]”}}}}); CLICK HERE TO WATCH IN APP AnvatoPlayer(“p0″).init({accessKey:”bK9Zk4OE9zxdqsLM8MC7UePZXKQ02eVG”,video:”adstAD63dOQrekLZ”,token:”qF1gw9gxD9ONtYsXBpdyt9FU5yBYX2nMkRR3Qm3rY14~Mn4wfg”,mcp:”LIN”,autoplay:!0,width:”100%”,trackTimePeriod:”30″,plugins:{comscore:{script:”https://storage.googleapis.com/web-player-test/comscore/ComScorePlugin.min.js”,clientId:”6036439″,useDerivedMetadata:!0,mapping:{video:{c3:”https://www.wspa.com/”,c4:”*null”,c6:”*null”,ns_st_cl:”{{COMSCORE_CLIP_LENGTH}}”,ns_st_pr:”{{TITLE}}”,ns_st_ep:”{{EPISODE}}”,ns_st_ge:”News”,ns_st_st:”wspa”,ns_st_pu:”Nexstar”,ns_st_en:”*null”,ns_st_sn:”*null”,ns_st_ia:”*null”,ns_st_ce:”*null”,ns_st_ddt:”*null”,ns_st_tdt:”*null”},ad:{ns_st_cl:”{{COMSCORE_CLIP_LENGTH}}”}}},googleAnalytics:{trackingId:”UA-60088952-6″,events:{VIDEO_STARTED:{alias:”Event Stream – videoContentPlay”,category:”Event Stream”},VIDEO_COMPLETED:{alias:”Event Stream – videoComplete”,category:”Event Stream”},USER_PAUSE:{alias:”Event Stream – videoPause”,category:”Event Stream”},VIDEO_VIEWED:{alias:”Event Stream – videoViewCheckpoint”,category:”Event Stream”}}},dfp:{clientSide:{adTagUrl:”https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/live/ads?sz=9×1000&iu=/5678/mg.wspa/livestream&ciu_szs=300×250&impl=s&gdfp_req=1&env=vp&output=vast&unviewed_position_start=1&correlator=7105&pmnd=0&pmxd=360000&pmad=1&url=[referrer_url]&description_url=[description_url]&correlator=[timestamp]”}}}});

SPARTANBURG COUNTY, S.C. (WSPA) – Voters in South Carolina are getting their chance to pick who will run on the Democratic ticket against President Donald Trump in the 2020 presidential election this fall.

Polls are about to close and beginning at 7pm (EST) we will have instant analysis of incoming results throughout the evening.

According to a 7 News/Emerson College Poll, Former Vice President Joe Biden has a double-digit lead over other Democrats headed into Saturday’s primary.

The poll showed that 41.4% of likely primary voters favored Biden. According to the poll, Bernie Sanders received 24.8%, followed by Pete Buttigieg with 11.1%, Tom Steyer with 10.8%, Amy Klobuchar with 5.5%, Elizabeth Warren 4.7% and Tulsi Gabbard with 1.8%.

The survey also showed that health care (29%) was the most important issue for voters ahead of the primary, followed by the economy (19.5%).