‘Guac on the Rock’: The Rock will pay for your guacamole if you buy his tequila at a local restaurant

Actor Dwayne Johnson poses for photographers upon arrival at the premiere of the film ‘Jumanji The Next Level’, in central London in 2019. (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP)

(WAVY) — Don’t like paying for guac? It’s on The Rock!

Dwayne “The Rock” Johnson is turning 49 on May 2, and to celebrate he’s paying for guacamole for those who purchase a drink with his Teremana Tequila at a local restaurant.

“I want to help get people safely back into our restaurants, bars and hotels,” The Rock said. “This is an industry close to my heart and one who normally gives all of us so much support year-round. These people need our help and support to get back in business…. Let’s go help them out, enjoy some amazing drinks and food and say thank you for all they do. And let everyone know that The Guac’s on The Rock!”

The promotion runs from May 1 to May 5, Cinco de Mayo.

The Rock will Venmo you up to $10 for guac when you upload an itemized receipt or scan a QR code at a participating restaurant.

Bars and restaurants serving Teremana Tequila in Columbus and central Ohio:

101 BEER KITCHEN 7509 SAWMILL RD DUBLIN, OH 43016

2ND FL & ROOFTOP PATIO 475 N HIGH ST COLUMBUS, OH 43215

ANTIQUES ON HIGH 714 S HIGH ST COLUMBUS, OH 43206

BAR 23 584 N HIGH ST COLUMBUS, OH 43215

BAR TEC384 W 3RD AVE COLUMBUS, OH 43201

BBR 106 VINE STCOLUMBUS, OH 43215

BECK TAVERN 284 E BECK ST COLUMBUS, OH 43206

BLACK HAT 2643 FEDERATED BLVD COLUMBUS, OH 43235

BYRNES PUB 1248 W 3RD AVE COLUMBUS, OH 43212

CALLAHANS 520 PARK ST COLUMBUS, OH 43215

CHARRITOS MEXICAN GRILL 4740 REED RD STE 103C COLUMBUS, OH 43220

CHUBBYS SPORTS BAR 1846 HARD RD COLUMBUS, OH 43235

CLASSICS SPORTS BAR 5370 TUTTLE CROSSING BLVD DUBLIN, OH 43016

CLASSICS SPORTS BAR 547 S HIGH ST COLUMBUS, OH 43215

CLIFFSIDE CAFE 2978 MCKINLEY AVE COLUMBUS, OH 43204

CROOKED CAN BREWING CO 5354 CENTER ST HILLIARD, OH 43026

CUCOS TAQUERIA 2162 HENDERSON RD COLUMBUS, OH 43220

CUSHIONS 5986 WESTERVILLE RD WESTERVILLE, OH 43081

DONERICKS AT STARR BAR 2222 W HENDERSON RD COLUMBUS, OH 43220

DONERICKS PUB 1137 WORTHINGTON WOODS BLVD STE 39 COLUMBUS, OH 43085

DOWNTOWN TABBYS 733 HARRISBURG PIKE COLUMBUS, OH 43223

EL VAQUERO 2195 RIVERSIDE DR COLUMBUS, OH 43221

EUGENES CANTEEN 765 N HIGH ST COLUMBUS, OH 43215

FRONT ROW SPORTS BAR 2170 HENDERSON RD COLUMBUS, OH 43220

GROWN FOLKS LOUNGE 1420 E 5TH AVE COLUMBUS, OH 43219

HABANEROS MEXICAN GRILL 3650 MAIN ST HILLIARD, OH 43026

HEN QUARTER 6628 RIVERSIDE DR DUBLIN, OH 43017

JIMMY VS GRILL & PUB 910 910-912 S HIGH ST COLUMBUS, OH 43206

JULEP 1014 N HIGH ST COLUMBUS, OH 43201

LAST CALL MUSIC BAR 5815 KARRIC SQUARE DR DUBLIN, OH 43016

LE MERIDIEN HOTELS 620 N HIGH ST COLUMBUS, OH 43215

LEDOS LOUNGE 2608 N HIGH ST COLUMBUS, OH 43202

LOCAL CANTINA 1423 B GRANDVIEW AVE COLUMBUS, OH 43212

LOCAL CANTINA 600 N HIGH ST COLUMBUS, OH 43215

LOCAL CANTINA 743 S HIGH ST COLUMBUS, OH 43206

LUCKYS STOUT HOUSE 1475 N HIGH ST COLUMBUS, OH 43201

MCCLELLANS PUB 6694 SAWMILL RD COLUMBUS, OH 43235

MURPHY MCFLIPS 1037 POLARIS PKWY COLUMBUS, OH 43240

OMANNYS PUB 2524 BETHEL RD COLUMBUS, OH 43220

PADDY MACS 5316 N HIGH ST COLUMBUS, OH 43214

PARK STREET CANTINA 491 PARK ST COLUMBUS, OH 43215

PASTIMES PUB 1333 WORTHINGTON CENTRE DR COLUMBUS, OH 43085

ROOSTERS 4650 W BROAD ST COLUMBUS, OH 43228

ROSIE O GRADYS 2411 MORSE RD COLUMBUS, OH 43229

SLOOPYS PUB 5668 W BROAD ST GALLOWAY, OH 43119

THE RACK 1605 W 5TH AVE COLUMBUS, OH 43212

TT MURPHS 2996 E LIVINGSTON AVE COLUMBUS, OH 43209

U A PUB 2096 HENDERSON RD COLUMBUS, OH 43220

UPTOWN 51 KITCHEN & BAR 51 E GAY ST COLUMBUS, OH 43215

XPERIENCE LOUNGE 1536 N CASSADY AVE COLUMBUS, OH 43219

A list of locations serving Teremana can be found on the company’s website.