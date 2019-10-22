Dropoff locations for this Saturday’s National Drug Take Back Initative

COLUMBUS (WCMH) — In conjunction with the U.S. Drug Enforcement Administration, area law enforcement organizations will be participating in this weekend’s National Drug Take Back Initiative.
The initiative seeks to keep unused, unneeded, or expired prescription drugs off the streets and out of the hands of the wrong people.
Unused and unneeded prescription drugs will be accepted Saturday, Oct. 26, from 10 a.m. to 2 p.m. and can be dropped off at any of the locations listed below:
- OHIO STATE HIGHWAY PATROL, VEERN RIFFE GOVERNMENT BUILDING LOBBY AREA, 77 SOUTH HIGH ST., COLUMBUS, OH, 43215
- COLUMBUS DIVISION OF POLICE, COLUMBUS HEALTH DEPARTMENT, 240 PARSONS AVE., COLUMBUS, OH, 43215
- OHIO STATE HIGHWAY PATROL, OHIO DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY ATRIUM LOBBY, 1970 WEST BROAD ST., COLUMBUS, OH, 43223
- BEXLEY POLICE DEPARTMENT, BEXLEY POLICE DEPARTMENT DAWN OVERLY, 559 NORTH CASSINGHAM ROAD, BEXLEY, COLUMBUS, OH, 43209
- MIFFLIN TOWNSHIP POLICE DEPARTMENT, MIFFLIN TOWNSHIP POLICE DEPARTMENT PARKING LOT, REAR OF FIRE STATION 132, 2455 AGLER ROAD, COLUMBUS, OH, 43224
- UPPER ARLINGTON DIVISION OF POLICE, UPPER ARLINGTON POLICE DIVISION MUNICIPAL SERVICES CENTER, 3600 TREMONT ROAD, UPPER ARLINGTON, OH, 43221
- FRANKLIN TOWNSHIP POLICE DEPARTMENT, FRANKLIN TOWNSHIP POLICE DEPT., 2193 FRANK RD., COLUMBUS, OH, 43223
- FRANKLIN COUNTY SHERIFF’S OFFICE, KROGER, 3637 S. HIGH ST., COLUMBUS, OH, 43207
- MINERVA PARK POLICE DEPARTMENT, MINERVA PARK POLICE DEPARTMENT MINERVA PARK COMMUNITY BUILDING, 2829 MINERVA LAKE RD., COLUMBUS, OH, 43231
- FRANKLIN COUNTY SHERIFF’S OFFICE, KROGER 300 S. HAMILTON RD., GAHANNA, OH, 43230
- WORTHINGTON DIVISION OF POLICE, WORTHINGTON DIVISION OF POLICE, 6555 WORTHINGTON GALLENA RD., COLUMBUS, OH, 43085
- FRANKLIN COUNTY SHERIFF’S OFFICE, KROGER, 4656 CEMETERY RD., HILLIARD, OH, 43026
- SHARON TOWNSHIP POLICE DEPARTMENT, SHARON TOWNSHIP POLICE DEPARTMENT, 95 E. WILSON BRIDGE ROAD, WORTHINGTON, OH, 43085
- GROVE CITY POLICE, GROVE CITY PD DRUG DROPBOX, 3360 PARK ST., GROVE CITY, OH, 43123
- HILLIARD DIVISION OF POLICE, HILLIARD DIVISION OF POLICE, 5171 NORTHWEST PARKWAY, HILLIARD, OH, 43026
- FRANKLIN COUNTY SHERIFF’S OFFICE, KROGER, 55 W. SCHROCK RD., WESTERVILLE, OH, 43081
- PERRY TOWNSHIP POLICE DEPARTMENT, PERRY TOWNSHIP POLICE DEPARTMENT, 7125 SAWMILL ROAD, DUBLIN, OH, 43016
- GROVEPORT POLICE DEPT., GROVEPORT POLICE DEPARTMENT, 5690 CLYDE MOORE DR., GROVEPORT, OH, 43125
- DUBLIN POLICE, DUBLIN POLICE DEPARTMENT HEADQUARTERS ENTER ON DRIVE WEST OF TRAFFIC CIRCLE, EXIT AT TRAFFIC CIRCLE, 6565 COMMERCE PKWY., DUBLIN, OH, 43017
- FRANKLIN COUNTY SHERIFF’S OFFICE, KROGER, 7100 HOSPITAL DRIVE, DUBLIN, OH, 43017
- FRANKLIN COUNTY SHERIFF’S OFFICE, KROGER, 6095 GENDER RD., CANAL WINCHESTER, OH, 43110