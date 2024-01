COLUMBUS, Ohio (WCMH) – With temperatures staying below freezing for at least the rest of the week with the possibility of snow in the forecast, those experiencing homelessness may find themselves in need of a warm place to stay.

Warming centers are open across the city, including the city’s libraries and recreation centers.

Below is a list of centers, their locations and hours. Those seeking overnight accommodations are asked to call the Community Shelter Board at 614-274-7000.

WARMING STATION ADDRESS AND PHONE HOURS Columbus Relief 800 Frebis Avenue; 614-517-2038 Tu-Th 9 a.m.-3 p.m.; Saturday 11 a.m.-2 p.m. Family Keepers 1509 East Main Street, 2nd Floor; 380-235-9216 Daily 9 a.m.-5 p.m. Jordan’s Crossing 342 North Hague Avenue; 614-507-3246 M,Tu,Th,F 9 a.m.-4 p.m.; W 9 a.m.-8 p.m. The Open Shelter 1037 Parsons Avenue; 614-222-2885 M-F 10 a.m.-2 p.m. Star House (ages 18-24 and their children) 1220 Corrugated Way; 614-826-5868 24 hours a day, 7 days a week COLUMBUS METROPOLITAN LIBRARY BRANCHES WARMING STATION ADDRESS

(all branches can be reached by calling 614-645-2275) HOURS Barnett Branch 3434 East Livingston Avenue M-Th 9 a.m.-8 p.m.; F, Sa 9 a.m.-6 p.m.; Su 1-5 p.m. Canal Winchester Branch 115 Franklin Street M-Th 9 a.m.-8 p.m.; F, Sa 9 a.m.-6 p.m.; closed Sundays Driving Park Branch 1422 East Livingston Avenue M-Th 9 a.m.-8 p.m.; F, Sa 9 a.m.-6 p.m.; Su 1-5 p.m. Dublin Branch 75 North High Street M-Th 9 a.m.-9 p.m.; F, Sa 9 a.m.-6 p.m.; Su 1-5 p.m. Franklinton Branch 1061 West Town Street M-Th 9 a.m.-8 p.m.; F, Sa 9 a.m.-6 p.m.; Su 1-5 p.m. Gahanna Branch 301 Granville Street M-Th 9 a.m.-9 p.m.; F, Sa 9 a.m.-6 p.m.; Su 1-5 p.m. Hilliard Branch 4500 Hickory Chase Way M-Th 9 a.m.-9 p.m.; F, Sa 9 a.m.-6 p.m.; Su 1-5 p.m. Hilltop Branch 511 South Hague Avenue M-Th 9 a.m.-9 p.m.; F, Sa 9 a.m.-6 p.m.; Su 1-5 p.m. Karl Road Branch 5590 Karl Road M-Th 9 a.m.-9 p.m.; F, Sa 9 a.m.-6 p.m.; Su 1-5 p.m. Linden Branch 2223 Cleveland Avenue M-Th 9 a.m. – 8 p.m.; F, Sa 9 a.m. – 6 p.m.; Su 1-5 p.m. Main Library 96 South Grand Avenue M-Th 9 a.m.-8 p.m.; F, Sa 9 a.m.-6 p.m.; Su 1-5 p.m. Marion-Franklin Branch 2740 Lockbourne Road M-Th 2-7 p.m.; F 2-6 p.m.; closed weekends Martin Luther King Branch 1467 East Long Street M-Th 9 a.m.-8 p.m.; F, Sa 9 a.m.-6 p.m.; Su 1-5 p.m. New Albany Branch 200 Market Street M-Th 9 a.m.-9 p.m.; F, Sa 9 a.m.-6 p.m.; Su 1-5 p.m. Northern Lights Branch 4093 Cleveland Avenue M-Th 9 a.m.-8 p.m.; F, Sa 9 a.m.-6 p.m.; Su 1-5 p.m. Northside Branch 1423 North High Street M-Th 9 a.m.-8 p.m.; F, Sa 9 a.m.-6 p.m.; closed Sundays Parsons Branch 1113 Parsons Avenue M-Th 9 a.m.-8 p.m.; F, Sa 9 a.m.-6 p.m.; Su 1-5 p.m. Reynoldsburg Branch 1402 Brice Road M-Th 9 a.m.-8 p.m.; F, Sa 9 a.m.-6 p.m.; closed Sundays Shepard Branch 850 North Nelson Road M-Th 9 a.m.-8 p.m.; F, Sa 9 a.m.-6 p.m.; Su 1-5 p.m. South High Branch 3540 South High Street M-Th 9 a.m.-8 p.m.; F, Sa 9 a.m.-6 p.m.; Su 1-5 p.m. Southeast Branch 3980 South Hamilton Road M-Th 9 a.m.-9 p.m.; F, Sa 9 a.m.-6 p.m.; Su 1-5 p.m. Whetstone Branch 3909 North High Street M-Th 9 a.m.-9 p.m.; F, Sa 9 a.m.-6 p.m.; Su 1-5 p.m. Whitehall Branch 4445 East Broad Street M-Th 9 a.m.-9 p.m.; F, Sa 9 a.m.-6 p.m.; Su 1-5 p.m. COLUMBUS RECREATION AND PARKS COMMUNITY CENTERS WARMING STATION ADDRESS AND PHONE HOURS William H. Adams Community Center 854 Alton Avenue; 614-645-3051 M-F 8 a.m.-8 p.m.; Sa 9 a.m.-4 p.m. Barack Community Center 580 Woodrow Avenue; 614-645-3610 M-F 8 a.m.-8 p.m.; Sa 9 a.m.-4 p.m. Barnett Community Center 1184 Barnett Road; 614-645-3065 M-F 8 a.m.-8 p.m.; Sa 9 a.m.-4 p.m. Beatty Community Center 247 North Ohio Avenue; 614-645-3218 M-F 8 a.m.-8 p.m.; Sa 9 a.m.-4 p.m. Blackburn Community Center 263 Carpenter Street; 614-645-7670 M, Tu, Th, F 8 a.m.-8 p.m.; W 3-8 p.m.; Sa 9 a.m.-4 p.m. Brentnell Community Center 1280 Brentnell Avenue; 614-645-7640 Tu-F 12-9 p.m.; Sa 9 a.m.-6 p.m. Carriage Place Community Center 4900 Sawmill Road; 614-645-3715 Tu-F 9 a.m.-9 p.m.; Sa 9 a.m.-6 p.m. Dodge Community Center 667 Sullivant Avenue; 614-724-8151 M-F 8 a.m.-8 p.m.; Sa 9 a.m.-4 p.m. Driving Park Community Center 1100 Rhoads Avenue; 614-645-3228 M-F 8 a.m.-8 p.m.; Sa 9 a.m.-4 p.m. Far East Community Center 1826 Lattimer Drive; 614-645-3159 M, Tu, Th, F 8 a.m.-8 p.m.; W 3-8 p.m.; Sa 9 a.m.-4 p.m. Feddersen Community Center 3911 Dresden Street; 614-645-3083 M-F 8 a.m.-8 p.m.; Sa 9 a.m.-4 p.m. Gillie Community Senior Center 2100 Morse Road; 614-645-3106 M, W 8 a.m.-9 p.m.; Tu, Th, F 8 a.m.-5 p.m. Glenwood Community Center 1888 Fairmont Avenue; 614-645-3282 M-F 8 a.m.-8 p.m.; Sa 9 a.m.-4 p.m. Holton Community Center 303 North Eureka Avenue; 614-645-3208 Tu, Th, F 12-9 p.m.; W 3-9 p.m.; Sa 9 a.m.-6 p.m. Howard Community Center 2505 Cassidy Avenue; 614-645-3713 M-F 8 a.m.-8 p.m.; Sa 9 a.m.-4 p.m. Lazelle Woods Community Center 8140 Sancus Boulevard; 614-645-5330 M-F 8 a.m.-9 p.m.; Sa 9 a.m.-6 p.m. Linden Community Center 1254 Briarwood Avenue; 614-645-3067 M-F 8 a.m.-8 p.m.; Sa 9 a.m.-4 p.m. Marion Franklin Community Center 2801 Lockbourne Road; 614-645-3160 M-F 8 a.m.-8 p.m.; Sa 9 a.m.-4 p.m. Milo-Grogan Community Center 862 East 2nd Avenue; 614-645-7376 M-F 8 a.m.-8 p.m.; Sa 9 a.m.-4 p.m. Schiller Community Center 1069 Jaeger Street; 614-645-3156 M-F 9 a.m.-9 p.m.; Sa 9 a.m.-6 p.m. Scioto Southland Community Center 3901 Parsons Avenue; 614-645-3224 Tu-F 9 a.m.-9 p.m.; Sa 9 a.m.-6 p.m. Sullivant Gardens Community Center 755 Renick Street; 614-645-8171 M-F 8 a.m.-8 p.m.; Sa 9 a.m.-4 p.m. Thompson Community Center 1189 Dennison Avenue; 614-645-3082 M-F 8 a.m.-8 p.m.; Sa 9 a.m.-4 p.m. Tuttle Park Community Center 240 West Oakland Avenue; 614-645-3613 Tu-F 12-9 p.m.; Sa 9 a.m.-6 p.m. Westgate Community Center 455 South Westgate Avenue; 614-645-3264 Tu-F 9 a.m.-9 p.m.; Sa 9 a.m.-6 p.m. Whetstone Community Center 3923 North High Street; 614-645-3217 M-F 8 a.m.-9 p.m.; Sa 8 a.m.-6 p.m. Woodward Park Community Center 5147 Karl Road; 614-645-3158 M-F 9 a.m.-9 p.m.; Sa 9 a.m.-6 p.m.

A downloadable version of the list provided by the Community Shelter Board is available by clicking here.